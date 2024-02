Grande Offerta: Altoparlante portatile al 51% di SCONTO su Amazon

Se sei un appassionato di musica e non puoi fare a meno del tuo sound, quello di cui hai bisogno è un altoparlante portatile di alta qualità e questa è la tua occasione! Su Amazon, il modello LG XBOOM Go DXG9 è attualmente in vendita con uno sconto incredibile del 51%. Approfitta di questa promozione straordinaria e porta a casa questo fantastico altoparlante per soli 241,76€, risparmiando più della metà rispetto al prezzo di listino.

Questo fantastico altoparlante offre un mix perfetto di prestazioni audio eccezionali e funzionalità avanzate, rendendolo ideale per ogni occasione, che tu sia a casa o in viaggio con gli amici.

Un altoparlante tanto trasportabile quanto potente

Grazie ad una una potenza di 120 Watt e un design a 2 vie, l’altoparlante riproduce un suono potente e bilanciato che ti farà vibrare dall’emozione. L’illuminazione integrata dell’altoparlante crea un’atmosfera festosa e coinvolgente, sincronizzandosi con la musica per un’esperienza visiva straordinaria. Tramite la protezione IP67, il dispositivo è progettato per resistere agli schizzi d’acqua e alle condizioni atmosferiche avverse, garantendo prestazioni affidabili anche all’aperto. Con una batteria che dura fino a 24 ore e un tempo di ricarica inferiore a 4 ore, potrai goderti la tua musica preferita per tutto il giorno senza interruzioni.

Utilizza il controllo vocale tramite Google Assistant e Siri per gestire la musica e accedere a una serie di funzionalità in modo pratico e senza mani. Inoltre attraverso il Bluetooth 5.1 e la connessione Aux-In, potrai collegare facilmente il tuo smartphone o altri dispositivi all’altoparlante per riprodurre la tua musica preferita. Supporta anche il Wireless Party Link, che consente la connessione wireless fino a 10 dispositivi per una festa ancora più divertente e coinvolgente.

Corri sullo store per non farti scappare questa offerta allettante su Amazon e aggiungi un tocco di stile e qualità al tuo intrattenimento musicale. Acquista subito l’Altoparlante Portatile Bluetooth LG XBOOM Go DXG9 e preparati a vivere un’esperienza sonora straordinaria ovunque tu vada!