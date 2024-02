Expert batte Amazon ed EURONICS, il volantino è pieno di smartphone

Le grandi offerte che si stanno vedendo ultimamente nel mondo dei grandi magazzini sono davvero eccezionali per svariate motivazioni. Innanzitutto ogni utente può accedervi grazie ai volantini, quelli che vengono pubblicizzati sia online che fisicamente fuori dai negozi e nelle buche della posta.

L’obiettivo delle aziende in questo caso è diffondere i loro sconti quanto prima possibile, così da coinvolgere un numero di utenti sempre maggiore. A tal proposito, ci sono alcuni alcuni nomi che stanno riuscendo a dominare senza troppi problemi e tra questi c’è di diritto anche quello di Expert. La famosa azienda che vede tanti punti vendita in tutta Italia, è riuscita a battere tutti gli altri grandi magazzini, siccome ha proposto l’ennesimo volantino pieno di merce abbordabile. Come si può notare al suo interno, proprio qui nel prossimo paragrafo, ci sono smartphone, computer e tanta altra merce di grande qualità, tutto al prezzo più basso disponibile sul mercato.

Expert consente a tutti di risparmiare con prezzi clamorosi, ecco alcuni esempi nel volantino

Qualcuno attendeva con insistenza il momento in cui sarebbe arrivato il nuovo volantino di Expert ed eccolo qua: il catalogo è stato ufficializzato ormai da qualche giorno. Con tantissimi sconti al suo interno soprattutto sulla tecnologia in generale, questo garantisce una nuova era, quella dei prezzi bassissimi su smartphone, computer e molto altro.

È inevitabile parlare della migliore smart TV al momento disponibile da Expert, quella che costa 449 €. Si tratta del modello Samsung Crystal UHD. Chi vuole uno smartphone di altissimo livello non può che affidarsi ad Apple e al suo nuovo iPhone 15 Pro che ha una memoria interna di 256 giga. Il suo prezzo oggi corrisponde a 1199 €.

Di grande livello quando si parla di Apple è anche l’Apple Watch Series 8 dispositivo GPS da 45 mm con un prezzo di 379 €. Ovviamente tutto avrà due anni di garanzia.