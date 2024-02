Expert, il SUPER catalogo di offerte segrete: ci sono Apple e Samsung al 50%

Insieme a tutte le altre aziende, ce ne sono alcune che stanno riuscendo a prendere il sopravvento e il nome da segnalare è sicuramente quello di Expert. Il colosso che si occupa soprattutto di elettronica non ha perso tempo per mostrare a tutti che è il migliore anche durante questo mese di febbraio.

Sono tantissimi i punti vendita sul territorio italiano ed è per questo che ogni utente potrebbe trovare molto agevole recarsi presso uno di essi. Expert rende disponibili tantissimi oggetti e dispositivi di altissimo livello, peraltro ad un prezzo difficilmente eguagliabile da altre aziende concorrenti. Sono variati i prodotti prodotti in sconto, partendo dagli elettrodomestici fino ad arrivare a smartphone, computer e molto altro.

Di questo poco interessa ad Expert che infatti con il suo catalogo, che andrà avanti fino a stasera, rende possibile realizzare qualsiasi programma acquistando l’oggetto che si sta monitorando da tempo. Sarà tutto possibile con questa settimana di offerte imperdibili che stanno per giungere al termine.

Expert distrugge la concorrenza con un volantino invidiabile, ecco cosa c’è al suo interno

Venendo ai prodotti in sconto, ce ne sono un’infinità. Il primo che salta all’occhio è l’iPhone 14, modello da 128 giga di memoria disponibile in più colorazioni e con un prezzo di soli 699,90 €. Sempre nella prima pagina del catalogo c’è anche un computer, un portatile di Acer che vanta al suo interno un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e un display da 15,6″ in full HD per 499 €. Stessa cosa vale per una smart TV di Samsung, la Crystal UHD da 43″ che ha un prezzo shock di ben 449 €.

Continuando a frugare nel volantino di Expert si può notare come anche i dispositivi mobilidi Samsung occupino un ruolo fondamentale. Gli smartphone del colosso orientale infatti sono disponibili in tutte le salse, fino ad arrivare ai nuovi Galaxy 24 e ai pieghevoli.