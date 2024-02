L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile propone già di suo delle offerte di rete mobile davvero allettanti. Ora, però, l’operatore virtuale ha deciso di sorprendere, aumentando ulteriormente il bundle di traffico dati di una delle sue offerte di rete mobile. Ci riferiamo in particolare all’offerta mobile denominata Lyca Mobile Port In 599, che ora arriverà ad includere ogni mese fino a ben 180 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile aggiorna la sua offerta Lyca Mobile Port In 599 ora con 180 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di rinnovare la sua offerta di rete mobile Lyca Mobile Port In 599. Come già accennato in apertura, rispetto al passato questa offerta arriverà ora ad includere una maggiore quantità di traffico dati per navigare. In particolare, ora gli utenti avranno a disposizione ben 180 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità.

Inizialmente, infatti, questa offerta includeva fino a 150 GB di traffico. La cosa più interessante è che l’operatore ha deciso di non aumentare il prezzo dell’offerta, nonostante l’aumento dei giga. Gli utenti che attiveranno l’offerta pagheranno infatti sempre un costo di 5,99 euro al mese. Oltre a 180 GB di traffico dati, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Quest’offerta è però attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore virtuale che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta in questione non sarà quindi attivabile dai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero e da chi è già cliente dell’operatore. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale Lyca Mobile continuerà a proporre fino a fine mese tutte le sue fantastiche offerte di portabilità della gamma Lyca Mobile Port In. Non è da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente il suo catalogo di offerte.