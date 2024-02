Uno degli iPad più economici in circolazione è oggi super scontato su Amazon, stiamo parlando dell’eccellente Apple iPad Mini, un dispositivo in commercio dal 2021, che ancora nel periodo corrente riesce ad incantare il pubblico con prestazioni di livello e buone performance generali.

Il prodotto risulta oggi essere in vendita a prezzo scontato nella sua variante base, ovvero con 64GB di memoria interna e nella sola condizione con connessione WiFi. Ciò sta a significare, in parole povere, che sarà possibile collegarsi alla rete solamente tramite l’ausilio della connessione di casa propria, non con una SIM da inserire in un eventuale slot.

Ricevete tutte le offerte Amazon sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare anche codici sconto completamente gratis.

Apple iPad: che sconto su questo prodotto

Se anche voi, come molti in tutto il mondo, stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad Mini di 6a generazione, sappiate che oggi lo potete fare approfittando dell’ottimo sconto messo a disposizione da Amazon sul sito. Il prezzo originario di listino dello stesso prodotto era di 659 euro, per l’occasione tale cifra è stata ridotta di 40 euro, fino ad arrivare ad un valore finale di 619 euro (lo potete acquistare qui).

I 64GB di memoria interna appaiono sin da subito più che sufficienti per la maggior parte degli scopi, poiché a tutti gli effetti gli utenti si possono sbizzarrire nello scaricare applicazioni e giochi di vario genere, avendo la certezza di riscontrare solo alla lunga eventuali problematiche. Le colorazioni attualmente disponibili su Amazon sono per la precisione quattro, non tutte presentano lo stesso prezzo finale di vendita, di conseguenza dovreste essere costretti a scegliere il colore Grigio Siderale, che trovate mostrato nella nostra immagine di copertina (scegliendo eventualmente la versione WiFi + Cellular, il prezzo andrebbe inevitabilmente ad aumentare rispetto a quello indicato).