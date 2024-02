Apple TV+ sta per scadere ? Ecco come disattivarlo facilmente

Se il vostro abbonamento Apple TV+ sta per scadere disattivarlo è più facile di quanto possiate pensare, ecco come fare in scioltezza

Al giorno d’oggi sono disponibili in via digitale numerosi servizi di streaming di contenuti e audiovisivi pensati per attrarre clientela da ogni dove, tra i più famosi abbiamo ad esempio Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, a questi ultimi però si è aggiunto da un po’ di anni anche Apple TV+, il quale offre i numerosi contenuti audiovisivi disponibili anche anche attraverso collaborazioni con le altre piattaforme di streaming che tramite un piccolo pagamento permettono di visualizzare i propri contenuti anche su Apple TV, un esempio è la partnership con Amazon Prime Video che mette a disposizione alcuni contenuti.

Ovviamente per usufruire di Apple TV+ è necessario sottoscrivere un abbonamento ad un costo mensile predefinito, nel caso acquistiate un nuovo device Apple come iPhone avrete a disposizione anche un periodo di prova gratuito di tre mesi, al termine dei quali ovviamente scatterà la fatturazione al prezzo di abbonamento stabilito.

Ovviamente si può scegliere di pagare e continuare a usufruire dell’abbonamento ma anche di disdire l’abbonamento gratuito per evitare di incappare in spese non desiderate se appunto non è nostra intenzione proseguire con il servizio, se fosse questo il vostro caso è una rapida guida su come disattivare senza nessun problema l’abbonamento ad Apple TV+ direttamente dal vostro iPhone.

Come disattivare Apple TV+ da iPhone

Step 1:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone.

Tocca il tuo nome in alto.

Seleziona “Abbonamenti”.

Step 2:

Seleziona “Apple TV+”.

Tocca “Annulla periodo di prova gratuito”.

Step 3:

Conferma che vuoi disattivare il rinnovo automatico.

Suggerimenti:

Imposta un promemoria per la scadenza della prova gratuita.

Consulta le FAQ di Apple per maggiori dettagli.

Note:

Ovviamente non appenda disattivato il rinnovo dell’abbonamento perderai da subito l’accesso ai contenuti online.

Se ha a disposizione un periodo di prova gratuito puoi estendere quello attuale della stessa durata.

Alternative:

Il rinnovo automatico è disattivabile anche da computer o da Apple TV.