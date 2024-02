Una vera e propria occasione da non perdere vi aspetta direttamente su Amazon, dove avete la possibilità di mettere le mani su un paio di cuffie Asus ROG di alta qualità, ad un prezzo decisamente economico, il quale consiste più che altro nella riduzione del 30% del valore originario.

Il modello attualmente in promozione prende il nome di Asus ROG Delta Core, si tratta di un paio di cuffie da gaming da utilizzare solamente in modalità cablata, ovvero va collegato un cavo fisico in uscita dal PC o da un qualsiasi dispositivo, trattandosi a tutti gli effetti di una presa jack da 3,5mm (non sono quindi collegabili via bluetooth o altro tipo di connessione wireless).

Asus ROG: le cuffie da gaming sono scontate su Amazon

Le cuffie da gaming più interessanti sono oggi scontatissime su Amazon, infatti gli utenti possono fare proprie le Asus Rog Delta Core, raggiungendo un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative. E’ bene sapere che il listino di base sarebbe di 99 euro, una cifra che oggi invece è stata ridotta di 30 euro, grazie all’applicazione da parte di Amazon dello sconto del 29%, fino ad arrivare ad una spesa da sostenere pari a 69 euro. Per l’acquisto, entrate subito qui.

I pregi di un dispositivo di questo tipo sono indubbiamente innumerevoli, a partire ad esempio dalla compatibilità con l’audio surround, ciò sta a significare che il consumatore potrà godere die una riproduzione virtuale a 7 canali, per una maggiore immersione nell’utilizzo quotidiano, grazie anche all’ampissimo driver da 50 millimetri incluso direttamente all’interno del padiglione auricolare. Le cuffie, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso uno smartphone, una console o un computer fisso e portatile, a prescindere dal sistema operativo.