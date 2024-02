Apple Mac MINI: acquistatelo SUBITO su Amazon a questo prezzo

Un prezzo davvero irrisorio vi aspetta per l’acquisto di Apple Mac Mini, un prodotto che risulta indubbiamente essere tra i più richiesti e desiderati del periodo, con la possibilità ad ogni modo di spendere molto meno del listino, grazie all’ultima offerta Amazon.

Versione del 2023, quindi estremamente recente e ricca di tecnologia di ultima generazione, viene commercializzata con chip M2, che non raggiungerà le prestazioni della variante Pro, ma resta ugualmente di ottima qualità, affiancato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria integrata su SSD. Il design non cambia rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, con una forma quadrata, rivestimento metallico e logo Apple nella parte superiore.

Apple Mac Mini: che prezzo basso in questi giorni

Apple Mac Mini, un mini PC che tutti dovrebbero avere a disposizione nella propria casa, proprio perchè è in grado di garantire prestazioni al top con il minimo ingombro. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo avrebbe un listino di 729 euro, ma per l’occasione, grazie ad una delle tantissime offerte di Amazon, la spesa viene ridotta a soli 579 euro, con il 21% di sconto applicato direttamente e disponibile a questo link.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo potranno fare affidamento sulla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, oltre ad una consegna rapidissima da parte di Amazon (è a tutti gli effetti un prodotto venduto e spedito dall’azienda americana). Il Mac Mini 2022 presenta nella parte posteriore una buonissima connettività fisica, rappresentata da 2 Thunderbolt 4 (ovvero USB-C), una HDMI dalle dimensioni standard, un jack da 3,5mm da utilizzare per le cuffie, per finire con una ethernet per il collegamento alla rete internet e due porte USB-A classiche. Tutto questo è disponibile a prezzo scontato solo per pochi giorni, se interessati consigliamo di velocizzare al massimo la scelta.