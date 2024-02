Google Chrome potenziato: negli USA una nuova funzione autonoma

Google sta portando l'intelligenza artificiale anche all'interno del proprio browser d'elezione, in Chrome arrivano delle funzionalità powered by IA

La rivoluzione legata all’intelligenza artificiale sta avendo corso in questi ultimi anni e sta vedendo l’arrivo dei motori neurali ad ogni livello all’interno della vita di ognuno di noi sia dal punto di vista dei calcoli sia in quello della creatività.

Tutte le aziende stanno infatti facendo una vera e propria gara per mettere in circolazione il proprio motore di intelligenza artificiale in modo da conquistare la maggiore fascia di utenza possibile da portare dalla propria parte, tra questi abbiamo ovviamente Google che ha recentemente lanciato il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale Gemini, la quale è stata integrata anche all’interno di Google One consentendo all’azienda di conquistare un numero di scritti impressionante.

Nuova funzione IA

Dopo il lancio di Gemini a quanto pare Google ora si sta impegnando per integrare un numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale anche all’interno del proprio browser punta di diamante, stiamo parlando ovviamente di Chrome, all’interno di quest’ultimo infatti al momento però solo negli Stati Uniti d’America è stata introdotta la possibilità di sfruttare una compilazione automatica dei campi di scrittura presenti in una pagina web, l’opzione si chiama “Help me write”.

La funzione sostanzialmente consente il riempimento automatico intuitivo dei campi di testo come ad esempio la scrittura di una recensione su un portale e-commerce, accedendo alle informazioni contenute nella pagina web, quest’ultima è però disponibile solo in versione sperimentale per Windows, Mac e Linux.

Ovviamente il motore alla base di questa funzionalità che si occupa di muovere tutti gli algoritmi e Gemini che sta vedendo un’integrazione sempre più profonda all’interno di tutte le ecosistema Google è molto presto probabilmente sbarcherà anche all’interno di Android e dei servizi Google offerti su smartphone.

Se siete curiosi di provare la nuova funzionalità però dovrete attendere dal momento che quest’ultima non è ancora disponibile nel nostro paese allo stato attuale.