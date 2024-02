Nel contesto odierno, sempre più individui si trovano ad essere dipendenti da dispositivi informatici per svolgere le proprie mansioni quotidiane. È evidente che questa tendenza è destinata a crescere nel prossimo futuro, poiché la tecnologia continua a progredire a passi da gigante, rendendo necessario l’uso costante del computer per il lavoro. È quindi essenziale comprendere appieno tutte le possibilità offerte dai nostri fedeli alleati tecnologici.

Al di là delle specifiche prestazioni del dispositivo utilizzato, che possono essere anche all’avanguardia, è importante riconoscere che ogni computer nasconde al suo interno funzionalità che potrebbero rivelarsi fondamentali per migliorare la nostra produttività. Ad esempio, se si ha la necessità di avviare diverse applicazioni contemporaneamente all’accensione del computer, esiste un trucco che permette di farlo rapidamente, risparmiando così tempo prezioso.

Come avviare i programmi in automatico

La regola basilare da seguire è quella di non lavorare duramente, ma in maniera intelligente. È solo attraverso un approccio strategico che si può massimizzare la propria produttività. Pertanto, vedremo ora come sia possibile configurare il nostro computer in modo da avviare automaticamente le applicazioni e i programmi che ci interessano di più.

Nonostante il computer sia entrato nelle nostre vite ormai da quasi tre decenni, molte delle sue funzionalità rimangono ancora sconosciute alla maggior parte degli utenti. Una di queste funzionalità è la possibilità di avviare i nostri programmi preferiti all’avvio di Windows, evitando così la noiosa ricerca manuale.

Per rendere il nostro lavoro più efficiente, è essenziale che il computer sia in grado di lavorare autonomamente. Quindi, come possiamo selezionare le applicazioni che desideriamo avviare automaticamente all’accensione del PC? La procedura è semplice: basta premere contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R sulla tastiera. In questo modo si aprirà una finestra di dialogo in cui inserire i comandi necessari.

Il primo comando da inserire è “shell:startup“. Questo comando aprirà una cartella speciale in cui sono elencati i programmi che si avviano automaticamente all’accensione del computer. Per selezionare quali programmi includere, è sufficiente utilizzare un altro comando chiamato “shell:appsfolder“, il quale visualizzerà tutti i programmi installati sul sistema. A questo punto, è possibile trascinare i programmi desiderati nella cartella aperta in precedenza, così che si avviino automaticamente all’accensione del PC.

Questo semplice trucco può aiutare a ottimizzare il tempo e la produttività, consentendo un avvio più rapido delle applicazioni necessarie per svolgere le proprie attività lavorative. In un mondo in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, sfruttare appieno le funzionalità del computer è essenziale per rimanere competitivi e efficienti sul posto di lavoro.