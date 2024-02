Una vera e propria offerta shock è disponibile su Amazon per l’Apple MacBook Air (2022), gli utenti infatti possono risparmiare 200 euro circa sull’acquisto dell’ultimo notebook dell’azienda americana, riuscendo allo stesso tempo a godere di ottime prestazioni generali.

La prima cosa da sapere riguarda la configurazione di base, proprio partendo dal presupposto che al momento attuale sul mercato si possono trovare varie tipologie di prodotto dello stesso tipo. Il modello in promozione prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (su SSD), nella sua bellissima colorazione Mezzanotte.

Apple MacBook Air (2022): che prezzo attivo su Amazon

Apple MacBook Air (2022) deve essere acquistato ad occhi assolutamente chiusi, almeno al prezzo indicato correntemente nell’articolo, per il semplice motivo che oggi gli utenti possono approfittare di un risparmio di circa 200 euro sul valore originario. La spesa finale, per la variante indicata effettivamente nell’articolo, si aggira attorno ai 1149 euro, risparmiando così il 15% in confronto ai 1349 euro previsti di listino (potete acquistarlo su Amazon a questo link).

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono innumerevoli, si parte dal design estremamente sottile, che innalza ulteriormente l’asticella della portabilità, portando il device ad essere facilmente utilizzabile praticamente ovunque, con un peso di soli 1,24kg. Lo chassis è realizzato interamente in metallo di alta qualità, e si può affidare ad un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con luminosità massima di 500 nit (e pieno supporto alla gamma cromatica DCI-P3), per poi arrivare al processore, il recente Apple M2, affiancato a sua volta dalla GPU 8-core con 8GB di memoria unificata. Nella parte superiore del display si trova una fotocamera HD a 1080p con tre microfoni in array, per una qualità obiettivamente superiore al normale, almeno in confronto a cosa la concorrenza può oggi offrire.