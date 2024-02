Epic Games è una famosa azienda dedicata ai videogiochi che come sappiamo ogni anno ci regala titoli decisamente godibili e che vanta all’attivo pezzi da novanta del calibro di Fortnite ad esempio, come se non bastasse l’azienda ha anche all’attivo l’attesissimo e potentissimo motore grafico Unreal Engine 5 che è stato da poco introdotto anche nel videogioco citato prima e che viene messo a disposizione gratuitamente per le case videoludiche le quali devono versare qualcosa a Epic solo in caso di guadagni milionari, un curriculum insomma di tutto rispetto per il quale c’è solo da dire grazie a Epic.

Ovviamente l’azienda ha anche il proprio store nel quale distribuisce i giochi in partnership prodotti con le altre aziende, all’interno del quale però, ogni mese, mette a disposizione anche uno o più titoli gratuiti, alle volte anche capolavori come ad esempio la serie di giochi dedicati a Batman, che venne reda gratuita per un breve periodo di tempo.

In arrivo il 29 Febbraio

Attualmente è disponibile gratis sull’Epic Games Store Super Meat Boy Forever, il sequel cattivo e brutale dell’omonimo auto-runner di Team Meat, un gioco platform 2D a scorrimento laterale e verticale famoso per la sua difficoltà in grado di rendere la vita difficile anche ai videogiochi con le mani e le dita più allenate, dal momento che richiede una coordinazione e una precisione nei tocchi davvero non indifferente per superare trappole pronte a tritare il nostro personaggio facendoci ricominciare da capo.

Il gioco resterà disponibile gratis fin al 29 Febbraio, quel giorno verrà sostituito da un nuovo titolo che sarà reso gratis, Aerial_Knight’s Never Yield, un platform adventure a scorrimento incentrato sulle gesta compiute da Wally, un personaggio che dovrà districarsi per scappare effettuando salti, scivolate e svariate acrobazie molto variegate e particolari.