Microsoft ha recentemente annunciato un importante aggiornamento per l’app Foto di Windows 11 e Windows 10, introducendo una funzionalità chiamata “Generative Erase“. Questa nuova caratteristica rivoluzionaria consente agli utenti di rimuovere oggetti dalle loro foto con facilità e precisione senza precedenti. A differenza degli strumenti di editing precedenti, come “Spot fix“, che richiedevano più passaggi e non sempre garantivano risultati perfetti, il “Generative Erase” utilizza tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per eliminare gli oggetti desiderati con un solo tentativo. Ciò si traduce in risultati visivamente coerenti e realistici, mantenendo intatta la qualità complessiva dell’immagine.

Questa innovativa funzionalità non solo offre un livello di controllo senza precedenti nell’editing delle foto, ma rende anche l’app Foto di Windows un’opzione ancora più interessante per gli utenti che desiderano gestire la propria libreria fotografica in modo efficiente. Con il “Generative Erase”, è possibile eliminare sia oggetti di piccole dimensioni che grandi elementi indesiderati con precisione millimetrica, garantendo che le foto risultino perfette in ogni dettaglio.

Nuova funzione per le foto sui dispositivi Windows

È importante sottolineare che questa novità non si limita solo agli utenti di Windows, ma è anche una risorsa preziosa per chi utilizza dispositivi Google Pixel, abbonati Google One e possessori di smartphone Samsung Galaxy di ultima generazione. In effetti, la funzione simile offerta da Google, chiamata “gomma magica“, ha già riscosso un grande successo tra gli utenti di questi dispositivi.

L’aggiornamento dell’app Foto di Windows introduce un livello completamente nuovo di potenza ed efficacia nell’editing delle immagini. Oltre alla funzione “Generative Erase”, che consente di eliminare simultaneamente più oggetti con una precisione sorprendente, ci sono anche altre caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale che migliorano ulteriormente l’esperienza di editing fotografico.

È però importante notare che, nonostante tutti questi miglioramenti, l’app Foto di Windows è pensata principalmente per un’elaborazione fotografica leggera e potrebbe non sostituire completamente software di editing fotografico più avanzati su PC. Ad ogni modo, l’introduzione del “Generative Erase” e altre funzionalità avanzate rende l’app Foto di Windows una scelta ancora più allettante per gli utenti che desiderano un’esperienza di editing fotografico intuitiva, potente e completa. Per accedere a questa nuova funzionalità, gli utenti possono semplicemente aggiornare l’app Foto dalla piattaforma Microsoft Store alla versione 2024.11020.21001.0 o successiva.