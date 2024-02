Offerte a non finire vi aspettano tutti i giorni su Amazon, l’ultima follia dell’e-commerce più famosa del web, è sicuramente legata alla possibilità di acquistare un drone con telecamera ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora.

Stiamo parlando di Wipkviey T6, un drone con telecamera che presenta una risoluzione di base FullHD a 1080p, risulta essere un drone professionale adatto sia per bambini che per principianti, commercializzato con 2 batterie da 30 minuti l’una, così da poterne godere il più a lungo possibile, prima di dover effettuare la ricarica.

Drone con telecamera super low cost

Un drone con una telecamera FullHD in genere costa davvero tantissimo, basti pensare ai modelli DJI, per questo motivo ci sembra davvero conveniente avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto di alto livello, come il modello indicato nell’articolo, pagandolo pochissimo. Il suo prezzo mediano è stato nel periodo di 79 euro, a questi viene applicata una riduzione del 13% in automatico da Amazon, per poi poter inserire un coupon del 40% (su 69 euro), da flaggare direttamente nella pagina che trovate a questo link.

L’inclinazione della fotocamera inserita nella parte anteriore può essere regolata di 90 gradi circa, con trasmissione in tempo reale FPV avanzata. Il tutto può essere controllato, e visionato, direttamente dall’applicazione mobile disponibile, e compatibile sia per Android che iOS. Il suo peso è estremamente ridotto, pensate che raggiunge soli 125 grammi, il che lo porta ad essere facilmente utilizzabile senza avere un patentino di vario genere. Ad ogni utilizzo, l’unico lato negativo, riguarda la necessità di qualche minuto per la calibrazione, ma a questo prezzo davvero non ci potevamo aspettare diversamente, in quanto è difficile trovare dispositivi simili a cifre più ridotte, non trovate?.