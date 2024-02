L’inverno corrente è tutt’altro che freddo, le temperature, per i più svariati motivi si sono tenute superiori al normale, di conseguenza molti di noi avranno effettivamente risparmiato sulle bollette del gas. I più freddolosi, tuttavia, potrebbero avere ancora necessità di acquistare un termoventilatore elettrico, in modo da utilizzare la corrente elettrica al posto del gas, per riscaldare l’ambiente.

Su Amazon è stata recentemente attivata una promozione molto interessante, che prevede la possibilità di acquistare un modello di casa Goovee, un brand effettivamente molto conosciuto per quanto riguarda gli accessori per la casa, e non solo. Il prodotto ha una potenza massima di 1500W, con timer di 24 ore, in questo modo l’utente può controllare il riscaldamento per una giornata intera, anche in modo smart. Interessante è difatti la presenza di una applicazione mobile, con la quale riuscire a visualizzare tutte le informazioni di stato, oltre che naturalmente accendere/spegnere il dispositivo (se entro un determinato raggio dallo stesso)

Non perdetevi le offerte Amazon, ma anche i tantissimi codici sconto gratis, che sono disponibili in esclusiva assoluta solo sul nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon.

Termoventilatore elettrico in promozione su Amazon: un prezzo ridicolo per poco tempo

Il prezzo attivato da Amazon è sicuramente conveniente, poichè la stessa azienda è consapevole dell’avvicinarsi del termine della stagione, di conseguenza sta facendo di tutto pur di cercare di vendere ancora qualche unità. Ecco quindi che il prezzo più basso raggiunto nel periodo precedente era stato di 37,99 euro, oggi lo si può acquistare a 36,99 euro, ma a tale cifra è possibile applicare un coupon del 20%, aggiuntivo rispetto alla suddetta, di conseguenza in finale si spenderanno meno di 30 euro. Ecco qui il link d’acquisto.

Il punto forte del prodotto, oltre ad un peso relativamente ridotto, poichè non supera 1,65 kg, è sicuramente il controllo da remoto, grazie alla duplice connettività bluetooth e WiFi, così da ampliare al massimo l’accessibilità da parte di un qualsiasi utente, a prescindere dal sistema operativo di riferimento.