Spotify ha annunciato i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre del 2023, evidenziando un notevole successo nella crescita delle sottoscrizioni Premium. Il numero di sottoscrizioni Premium ha raggiunto la cifra record di 236 milioni a livello globale, registrando un aumento del 4% rispetto al trimestre precedente. La base totale degli utenti attivi mensilmente ha anch’essa segnato una significativa crescita del 5%, raggiungendo la cifra di 602 milioni. La relazione finanziaria di Spotify ha enfatizzato che nel corso del 2023, la base utenti e gli abbonati sono cresciuti rispettivamente di 113 e 31 milioni, stabilendo un nuovo record aziendale.

Perdita trimestrale ridotta e ricavo medio per utente in aumento

Nonostante il successo nelle sottoscrizioni, Spotify ha registrato una perdita trimestrale di 70 milioni di Euro. E’ importante notare che questa cifra rappresenta un miglioramento rispetto alla perdita di 270 milioni di Euro registrata nello stesso trimestre dell’anno precedente. Guardando al bilancio annuale, la perdita netta complessiva per il 2023 è stata di 532 milioni di Euro. Nel contesto positivo, il ricavo medio per utente ha registrato un incremento, attestandosi a 4,60 Euro, rispetto ai 4,34 Euro del trimestre precedente.

Un punto di attesa rimane il piano Spotify HiFi, annunciato quasi tre anni fa ma ancora non implementato. Nonostante i successi finanziari, l’azienda non ha fornito aggiornamenti in merito a questo progetto.

Le sfide e le opportunità per Spotify nel panorama dello streaming musicale

È interessante notare che Spotify ha recentemente espresso dure critiche nei confronti della Core Technology Fee di Apple, definendola “un’estorsione“. Questo evidenzia le tensioni esistenti tra i servizi di streaming e le piattaforme di distribuzione, sollevando questioni importanti riguardo alla concorrenza e ai modelli di business nell’industria della musica in streaming.

Mentre Spotify continua a mostrare una crescita significativa nel numero di abbonati e utenti, il contesto finanziario complessivo evidenzia sia i successi che le sfide dell’azienda. La critica a Apple e l’attesa per il lancio di Spotify HiFi aggiungono elementi di interesse e discussione nel panorama in continua evoluzione dello streaming musicale.