Android Auto: arriva la visualizzazione 3D degli edifici su Google Maps

Il team di sviluppo di Google continua a puntare sul miglioramento di Android Auto, l’applicazione progettata per offrire agli utenti un assistente pratico durante i loro spostamenti. Con il rilascio di una nuova versione beta, si conferma un’app indispensabile per i conducenti, garantendo un supporto software di alto livello.

Una delle novità più significative introdotte con la versione 11.3 beta di Android Auto riguarda la visualizzazione in 3D degli edifici su Google Maps durante la navigazione. Questa funzionalità, che gli sviluppatori hanno implementato all’inizio di quest’anno, ora si estende a un pubblico più ampio di utenti, diventando la modalità predefinita. La differenza sostanziale è che su uno smartphone, Google Maps richiede all’utente di abilitare manualmente l’opzione per visualizzare gli edifici in 3D, mentre su Android Auto la visualizzazione avviene automaticamente.

Visualizzazione 3D degli edifici per una realtà aumentata su Android Auto

Android Auto è una piattaforma sviluppata da Google che permette di utilizzare alcune funzioni dello smartphone direttamente sul sistema di infotainment dell’automobile. Questo offre una modalità di interazione semplificata e sicura durante la guida, consentendo di accedere a varie applicazioni e servizi utilizzando comandi vocali o controlli sul touchscreen dell’auto. Al suo interno, con il tempo, il team ha aggiunto diverse funzionalità innovative che hanno segnato il nostro modo di guidare.

Gli edifici in 3D saranno visibili solo quando Android Auto è in modalità chiara e l’opzione per disattivare questa funzionalità è disponibile nel menu delle impostazioni di Google Maps. Inoltre, con questo aggiornamento, Maps modifica i tasti visualizzati quando si arriva a destinazione, migliorando l’esperienza complessiva di navigazione. Durante il CES 2024, Google ha confermato che gli edifici in 3D di Google Maps saranno presto disponibili anche su Android Automotive, confermando l’impegno costante del colosso di Mountain View nell’offrire funzionalità innovative e utili per tutti propri utenti.

Coloro che desiderano scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate, possono fare affidamento su APK Mirror, garantendo così un accesso tempestivo alle ultime funzionalità e miglioramenti dell’applicazione. Tramite questa nuova versione beta, la società continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire un’esperienza di guida più sicura, comoda e informativa per i guidatori.