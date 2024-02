Vodafone, preparatevi perché le promo di Febbraio vi faranno battere il cuore

Vodafone Italia inaugura il mese di febbraio con un’offerta ricca di vantaggi e sconti destinati ai nuovi clienti che optano per una delle proposte Internet casa presenti nel suo catalogo. Il provider mette a disposizione soluzioni di connettività variabili tra ADSL, FTTC, FTTH, a seconda della copertura di rete disponibile, nonché un’opzione basata sulla tecnologia FWA, ideale per chi non beneficia ancora della banda larga cablata o cerca un’alternativa alla connessione in rame.

Vodafone: ce n’è per ogni possibilità economica!

Tutti i piani di Vodafone per l’Internet fisso prevedono un contributo di attivazione iniziale di 39,90€, talvolta azzerato in specifici periodi promozionali, e richiedono un impegno contrattuale minimo di 24 mesi. Ecco un’analisi dettagliata delle opzioni Internet di Vodafone casa disponibili a febbraio 2024, con particolare attenzione a prezzi e caratteristiche.

La proposta di spicco è Vodafone Internet Unlimited + chiamate, che offre connessione fibra con velocità fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate a un prezzo promozionale di 24,90€ al mese. Questa tariffa, riservata ai nuovi abbonamenti, prevede anche un modem Wifi 6 in comodato d’uso gratuito e una SIM dati con 1 GB mensile, arricchita da un mese di servizio Rete Sicura incluso.

Per i clienti alla ricerca di soluzioni più complete, Vodafone propone l’Internet Unlimited V-Max a 32,90€ al mese, che aggiunge al pacchetto base un extender Wifi 6 e il servizio Rete Sicura Family, per una protezione avanzata da minacce informatiche, inclusi antivirus e controllo parentale. Il Family Plan di Vodafone, offerto a 34,90€ al mese, rappresenta una soluzione integrata che combina i vantaggi dell’Internet e telefono fisso con i servizi di una SIM 5G, offrendo chiamate, sms e Internet senza limiti, il tutto senza costi di attivazione iniziale e con la promessa di un canone bloccato per la durata del contratto biennale.

Infine, Vodafone presenta l’alternativa Casa Wireless+ 5G a 24,90€ al mese per chi cerca una soluzione senza fili, garantendo chiamate illimitate e Internet fino a 300 Mbps, e Tutto Facile Fisso a 18,90€ al mese, un piano che rivoluziona il concetto di telefonia fissa sfruttando la rete mobile per offrire chiamate nazionali illimitate.

Queste proposte delineano l’impegno di Vodafone a soddisfare le esigenze di connettività dei consumatori italiani, offrendo una varietà di piani in grado di adattarsi a diversi profili di utilizzo e garantendo vantaggi esclusivi ai nuovi clienti.