TIM brucia Vodafone e Iliad con le POWER da 150 GIGA

Ora come ora serve fare davvero tanto per evitare che qualche provider possa portare via i propri utenti. Vista nell’ottica di un qualsiasi gestore tradizionale, questa situazione non può che essere motivo di apprensione, ma non per TIM.

Il celebre gestore italiano infatti è stato in grado di mettere le cose in chiaro con le sue nuove opportunità, quelle che tutti si aspettavano arrivassero. È tempo di scoprire cosa c’è all’interno del Power.

TIM ha l’asso nella manica, anzi due: ecco le Power con tutto incluso

Chi vuole avere il meglio da parte di un gestore, deve sperare che questo gli conceda tanti contenuti nelle offerte. Effettivamente è questo il lavoro che sta facendo TIM ormai da qualche tempo a questa parte, necessariamente per recuperare pubblico e per battere la concorrenza.

Serviva adeguarsi ad esempio ai gestori virtuali, che con pochi euro garantiscono tanti minuti, messaggi e giga tutti i mesi. Proprio su questi presupposti ha agito l’azienda telefonica più famosa d’Italia, che ora rende disponibili di nuovo le due offerte migliori del 2023.

Stiamo parlando della Power Iron e della Power Supreme Web Easy, soluzioni che costano poco ed offrono tantissimo al loro interno.

La prima, quella meno costosa, costa solo 6,99 € ogni mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi. Oltre a questo non potevano mancare i giga che sono 100 in 4G.

L’altra offerta, la più costosa, costa solo 1 € in più e consente di avere gli stessi minuti e messaggi. Il cambiamento sta nel prezzo mensile, che è di 7,99 €, e nei giga, che sono ben 150 in 4G.

Queste soluzioni mobili sono disponibili solo ed esclusivamente per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. Ricordiamo poi che il primo mese è totalmente gratuito e che si comincerà a pagare dal secondo in poi.