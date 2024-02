Xbox Game Pass, presenterà della pubblicità per il suo costo?

Xbox Game Pass, in arrivo un abbonamento con la pubblicità integrata per mitigare il costo che l'azienda deve sostenere?.

Basandoci su una voce di corridoio molto recente, si è sentito che l’Xbox Game Pass non porta o ne porta veramente pochi di profitti all’azienda. Quindi Microsoft attualmente sta prendendo una decisione che porterebbe l’inserimento di pubblicità in-game.

Xbox Game Pass, per via del suo costo troppo basso e dei pochi profitti, potrebbe presentare in futuro della pubblicità

Ci sono molte voci sui social. Si legge che Microsoft per via dei pochi profitti dovuti all’Xbox Game Pass deciderà di inserire della pubblicità in-game all’interno dell’abbonamento. Secondo varie fonti certificate, si dice che il servizio fornito dall’azienda non sia poi così sostenibile, dichiarò Microsoft. In effetti l’azienda sta già pensando a molte soluzioni per far fronte a questo problema, infatti avrebbe nel suo programma il rilascio delle proprie esclusive su altre piattaforme concorrenti per avere così liquidità da reinvestire nel proprio ecosistema Xbox. Poi come già dichiarato prima tra le varie risoluzioni per questo problema troviamo anche l’inserimento di pubblicità in-game.

La pubblicità potrebbe partire dopo la conclusione di un capitolo di gioco o anche di un checkpoint raggiunto. Ovviamente queste notizie sono da prendere con le pinze perchè non sono ancora ufficializzate da Microsoft, quindi potrebbero esserci molti cambiamenti al riguardo. Quindi per gli utenti conviene attendere la risposta ufficiale dall’azienda prima di dichiarare delle conclusioni affrettate.

Comunque se la decisione riguardo alle pubblicità in-game verrà presa da Xbox, sarà un problema perchè già da diverso tempo sta affrontando delle critiche e polemiche degli utenti proprio sotto l’aspetto di pubblicità pop-up durante l’accensione della propria console. Non sappiamo quindi cosa accadrà realmente, ma possiamo aspettarci da Microsoft una dichiarazione ufficiale che andrà a stabilire se avremo pubblicità anche durante delle sessioni di gioco o no. Tutto questo comunque potrebbe essere dichiarato a breve, nel corso delle prossime ore sui principali social.