Snapdragon 8, potrebbe essere in arrivo il nuovo Soc top di gamma

La tensione in Asia aumenta e ad essere al centro delle attenzioni c’è la nuova possibile uscita del nuovo processore Dimensity 9400. Diretto rivale dello Snapdragon 8 Gen 4, la nuova CPU sembra essere più potente di quanto ci si potesse immaginare. Qualcomm, infatti, sembra che si stia rimettendo in gioco per migliorare sempre di più l’ottimizzazione dei suoi processori. Sembra anche che quest’ultima sia coinvolta nella creazione di un nuovo modello di processore medio gamma, chiamato momentaneamente SM8635.

Il nuovo SoC dovrebbe essere un’importante chiave di svolta, grazie al fatto che sembra collocarsi, in termini di prestazioni, tra lo Snapdragon 8 Gen 2 e lo Snapdragon 8 Gen 3. Ciò sta a significare che il nuovo processore potrebbe trattarsi di un medio-top di gamma. L’architettura del SM8635 è basata su nodo TSMC a 4 nanometri, con Core Cortex X4 a 2.9 GHz e GPU Adreno 735 clockata a oltre 900 MHz. Analizzando i benchmark fatti da DCS, sembrerebbe che il chip sia in grado di superare il punteggio di 1,7 milioni su AnTuTu.

Si vocifera del nuovo Snapdragon 8 che potrebbe essere il prossimo medio-top di gamma casa Qualcomm

Il vero nome rimane anonimo o meglio non si sa ancora se la nomenclatura sarà ufficializzata come SM8635. Da non sottovalutare, però, che potrebbe essergli affiliato il nome: Snapdragon 8s Gen 2, o Snapdragon 8 Gen 3 Lite. Invece l’unico fatto che potrebbe far storcere il naso è che il chip SM7675 avrebbe delle caratteristiche tecniche paragonabili a quelle del processore di cui se ne è discusso in precedenza. Inoltre, come affermato da Roland Quandt, questa novità potrebbe essere un segnalino d’allarme per l’uscita del nuovo Snapdragon 7 Gen.

Purtroppo ancora non si possono trarre conclusioni certe, a causa della mancanza di informazioni. Se il progetto dovesse andare in porto, però, potrebbe diventare un’innovazione non da poco, visto che si sta parlando comunque di un chip di fascia medio-alta.