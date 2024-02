Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati e conciati per il settore videoludico. La notizia che si è diffusa a macchia d’olio riguardava Microsoft e la possibile rinuncia alle esclusive Xbox. Le varie fonti hanno iniziato ad indicare che l’azienda di Redmond sembrava intenzionata a rendere disponibili per tutte le console i propri titoli più iconici.

L’apertura di Microsoft alle console competitor permetterebbe a franchise del calibro di Halo, Gear of Wars, Forza Motorsport e Microsoft Flight Simulator di arrivare su Son PlayStation 5 e Nintendo Switch. In seguito alla diffusione incontrollata della notizia, l’azienda di Redmond ha annunciato una conferenza nel corso dei prossimi giorni.

Stando a quanto rivelato da MAGG all’interno del podcast XNC, la conferenza di Microsoft conterrà molte sorprese. Infatti, sebbene l’apertura delle esclusive alle console competitor potrebbe essere all’ordine del giorno, non sarà questo il principale annuncio.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024