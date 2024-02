Kena Mobile, l’operatore di telefonia mobile virtuale, offre una serie di servizi vantaggiosi per i suoi clienti. Uno di questi è il servizio gratuito di ricarica automatica, che consente di aggiungere 50 GB al mese alla propria offerta, a partire dal primo rinnovo. Questa opzione comoda e conveniente permette ai clienti di godere di una connessione costante senza preoccuparsi di rimanere senza dati. Questo servizio può essere attivato facilmente utilizzando una carta di credito o PayPal.I

noltre, Kena Mobile offre una varietà di piani tariffari adatti alle diverse esigenze dei clienti. Tra queste opzioni, vi sono Kena Voce, Kena 5,99, Kena 6,99, Kena 7,99, Kena 9,99, Kena 11,99 e Kena Dati.

Le migliori offerte di Kena Mobile

Kena Voce è una delle offerte più convenienti dell’operatore che include chiamate illimitate, 200 messaggi e 1 GB di dati internet al costo di 4,99 euro al mese. Questa tariffa è ideale per i nuovi clienti o per coloro che provengono da determinati operatori MVNO.

Inoltre, tra le migliori offerte del momento spicca anche Kena 5,99, che offre chiamate illimitate, 200 messaggi e ben 100 GB di dati internet al costo di 5,99 euro al mese. Questa opzione è disponibile per i clienti provenienti da vari operatori virtuali (consultabili sul sito web ufficiale dell’operatore).

Kena Mobile offre anche piani tariffari con una maggiore quantità di dati, come Kena 9,99, che include chiamate illimitate, 200 messaggi e 230 GB di dati internet al costo di 9,99 euro al mese. Questa offerta è disponibile per i nuovi clienti o per coloro che mantengono il proprio numero richiedendo la portabilità da determinati operatori.

Per coloro che utilizzano principalmente dati internet, Kena Dati è un’opzione davvero vantaggiosa da considerare, con ben 300 GB di dati in 4G e 15 GB utilizzabili anche in Europa, al costo di 11,99 euro al mese.

E non è tutto. Kena Mobile si impegna anche per un futuro più ecologico e sostenibile. L’operatore, infatti, ha introdotto la sua innovativa SIM green, realizzata al 100% con plastica riciclata. Questo passo avanti verso la sostenibilità ambientale riflette l’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ecologico delle proprie attività. La decisione di utilizzare materie prime provenienti da PVC riciclato e da prodotti dismessi dimostra la volontà di Kena Mobile di adottare pratiche eco–friendly e di promuovere la responsabilità ambientale nell’industria della telefonia mobile.

Con la combinazione di servizi di qualità e impegno ambientale, Kena Mobile si conferma come un’opzione attraente e assolutamente valida.