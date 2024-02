Con l’attesa crescente per l’uscita di GTA 6, i riflettori si accendono sulle reazioni degli altri giganti dell’industria videoludica. In un recente rapporto finanziario, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha condiviso la sua prospettiva sull’impatto che il tanto atteso titolo di Rockstar Games potrebbe avere sul mercato.

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, Guillemot non sembra preoccupato dall’arrivo di Grand Theft Auto 6 sul mercato. Rispondendo alle domande degli azionisti riguardo alla possibile minaccia rappresentata dal nuovo gioco di Rockstar Games, il CEO di Ubisoft ha sottolineato un’interessante dinamica osservata nel passato.

Secondo Guillemot, l’uscita di un titolo di rilievo come GTA 6 potrebbe attrarre nuovamente l’attenzione di molti giocatori sull’industria videoludica. Questo, a sua volta, potrebbe contribuire a stimolare le vendite di altri giochi, creando un effetto positivo per l’intero mercato.

GTA 6: preparatevi per il lancio

Pur riconoscendo l’importanza di essere preparati per l’uscita di GTA 6, Guillemot ha sottolineato che la data di lancio esatta è ancora incerta. Ma ha suggerito che potrebbe avvenire nel 2026, piuttosto che nel precedente anno fiscale. Indipendentemente dalla tempistica, Ubisoft si impegna a organizzarsi di conseguenza per massimizzare le opportunità offerte dal lancio del gioco.

Guillemot ha anche citato l’uscita di GTA 5 e GTA Online come esempi di come un grande evento nel mondo dei videogiochi possa generare profitti significativi per Ubisoft. Questo suggerisce che l’azienda è ottimista riguardo alle potenziali ricadute positive che potrebbero derivare dall’uscita di GTA 6. Le parole di Guillemot offrono una prospettiva interessante sull’impatto che Grand Theft Auto 6 potrebbe avere sull’industria videoludica nel suo complesso. Piuttosto che temere la concorrenza, sembra che Ubisoft sia pronta a cogliere le opportunità che un titolo di tale portata potrebbe offrire. Resta da vedere come questa strategia si tradurrà nei prossimi anni, ma per ora, sembra che Ubisoft stia guardando al futuro con fiducia.