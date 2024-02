Kena Mobile SBANCA a febbraio, Iliad perde contro l'offerta da 5 EURO

Kena Mobile è stato probabilmente molto più caparbio degli altri ed è riuscito a costruirsi un vero e proprio impero da zero. Forse anche la forza di TIM, provider principale a cui si appoggia, ha fatto la sua parte, almeno per quanto riguarda la rete mobile.

Ad oggi sono diversi gli utenti che sottoscriverebbero la migliore offerta disponibile sul sito di Kena, proprio perché ha davvero tutto con sé. Relativamente ai contenuti, sembra essere tutto al suo posto, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga mensili. Quello che stupisce ovviamente è il prezzo, che ogni mese risulta davvero semplice da sostenere essendo particolarmente esiguo.

L’obiettivo principale di questa realtà è rubare utenti agli altri provider, proprio come ha sempre fatto. Bisogna ricordare inoltre che questa soluzione, chiamata Smart 100, è disponibile solo per alcuni utenti provenienti da determinati provider in Italia. Per trovarla, basterà recarsi sul sito ufficiale di Kena Mobile e guardare la prima proposta disponibile.

Kena Mobile, questa è la promozione mobile che piace a tutti: costa solo 5 € al mese per sempre

All’interno della tanto chiacchierata promo, gli utenti troveranno minuti senza limiti per le telefonate verso ogni provider fisso e mobile, 200 SMS che potranno essere spediti a qualsiasi numero e 100 giga in rete 4G per la navigazione sul web. Tutto ciò sarà disponibile sempre per lo stesso prezzo, ovvero 5,99 € mensili. Questa soluzione nasconde al suo interno anche tanti altri vantaggi, come ad esempio quelli legati al costo di attivazione e al primo mese.

Per quanto concerne il costo di attivazione, non ci sono ulteriori cifre da versare alla sottoscrizione della promo. Per quel che riguarda invece il primo mese, per tutti coloro che hanno cominciato a sottoscrivere la soluzione soluzione dal 17 gennaio, c’è la prima mensilità totalmente gratis. Offre dunque Kena e lo fa solo per coloro che arrivano da Iliad o da altri gestori virtuali. Questa infatti è la cerchia di gestori i cui utenti possono sottoscrivere la Smart 100.