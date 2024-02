Trasferire eSIM su Android sarà un gioco da ragazzi, in questo modo non vi potrete davvero più sbagliare e potrete fruirne direttamente su tutti i vari dispositivi di cui siete in possesso, o di cui entrerete in possesso in tempi relativamente ridotti. Una guida che vi aiuterà passo per passo.

Cosa succederà con Google e con Android?

Google intende fare sul serio con Android anche nei confronti dell’utilizzo delle eSIM, la SIM digitali che sostituiscono quelle fisiche e che stanno prendendo sempre più piede. Proprio sul sistema operativo del robottino verde sta arrivando un nuovo strumento per il trasferimento delle eSIM. Il trasferimento delle eSIM tra dispositivi Android sarà molto più semplice con l’aggiornamento che sta introducendo Google. Si tratta di una nuova opzione integrata in Android che permette di trasferire l’eSIM con pochissimi tocchi, in maniera quasi automatica.