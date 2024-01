Google Pixel 8 Pro è uno degli ultimi prodotti del colosso Big G e ora sembra che sia arrivato il momento giusto per una rinfrescata al suo look. In queste ore, infatti, l’azienda ha rivelato l’imminente arrivo di una nuova colorazione denominata Mint Fresh. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google si appresta ad annunciare una nuova colorazione per il nuovo Google Pixel 8 Pro

Il top di gamma di casa Google, ovvero il nuovo Google Pixel 8 Pro, si appresta a cambiare il suo look con una nuova super colorazione. Come già accennato in apertura, si tratta dell’inedita colorazione denominata Mint Fresh. L’azienda, in particolare, lo ha da poco rivelato tramite un teaser ufficiale pubblicato sulla pagina ufficiale del social network X.

01000110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01111001 01100101 01100001 01110010 00101100 00100000 01100110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01100100 01110010 01101111 01110000 00101110 00100000 https://t.co/1nhhiCtNCe pic.twitter.com/CyOeJ9Czvd — Made by Google (@madebygoogle) January 19, 2024

Su questo post è stato infatti pubblicato un video in cui si vede il Google Pixel 8 Pro nella colorazione azzurra che viene per l’appunto ricoperto dall’inedita colorazione verde. L’annuncio, come già detto, è pressoché imminente. Dal video teaser è infatti emerso che la nuova colorazione sarà annunciata ufficialmente fra pochi giorni, ovvero il prossimo 25 gennaio 2024.

Per il momento, però, non sappiamo se questa colorazione sarà distribuita presso vari mercati o soltanto presso alcuni selezionati. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi riassumiamo le specifiche tecniche di questo fantastico top di gamma.

Google Pixel 8 Pro – scheda tecnica