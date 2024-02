In questi giorni si sta per festeggiare un momento storico, ossia quello che vede protagonista il noto device keynote iPad, compiere ben 14 anni!

Ebbene sì, perché precisamente, il 27 Gennaio 2010, il primissimo modello firmato Steve Jobs fece il suo debutto nel mercato tecnologico globale. Fu un evento che destò molto interesse, perché l’idea di un nuovissimo dispositivo mai visto fin’ora, specialmente con quelle determinate caratteristiche, avrebbe per sempre rivoluzionato il settore della tecnologia.

iPad, un dispositivo che ha cambiato la nostra vita

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma oramai iPad è diventato un dispositivo quasi necessario nella nostra vita di tutti i giorni, in grado di poterci aiutare e assistere in diversi modi.

Qui sotto riportate, le parole del CEO Steve Jobs nella conferenza di lancio del primissimo iPad:

“iPad racchiude la nostra tecnologia più evoluta in un dispositivo magico e rivoluzionario, a un prezzo incredibile. iPad crea e definisce una categoria completamente nuova di dispositivi e saprà mettere in contatto gli utenti con le applicazioni e i contenuti in maniera più personale, intuitiva e divertente che mai.”

Ai giorni d’oggi, dopo ben 14 anni, Apple resta ben saldamente al primo posto per quanto riguarda il mercato dei tablet, rappresentando l’azienda di punta per quanto riguarda questo settore.

Un tuffo nel passato

Una domanda che si potrebbero fare tutti, ma come era composto e, quali specifiche e che aspetto aveva l’iPad di prima generazione?

Eccole qui sotto riportate:

Schermo da 9,7 pollici

Processore Apple A4 single-core

Storage fino a 64 GB

256 GB di RAM

Wifi, Bluetooth e 3G

Connettore Dock a 30 Pin

Autonomia fino a 10 ore

Nessuna fotocamera anteriore/posteriore

Specifiche che sicuramente faranno drizzare i capelli agli utenti più appassionati del settore, che indubbiamente sono abituati ai dispositivi d’ultima generazione con specifiche completamente ben diverse, soprattutto per i tempi che corrono con device arricchiti di schede tecniche da urlo.