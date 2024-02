Google Assistant con Bard, quando sarà l’uscita

Bard con Google Assistant, sta scadendo il countdown per l’uscita del lancio su Android. Dopo aver avuto visione di alcune immagini al riguardo, l’assistente vocale con intelligenza artificiale si è presentato in Pixel Tips.

Bard e Google Assistant, due collaboratori che avranno il debutto, e la loro relativa presentazione in un video ufficiale

Molto probabilmente Google Assistant con Bard per ragioni di semplicità, verrà proposto con un nome ridotto e semplificato. Nel frattempo iniziano a comparire in vista del lancio delle anticipazioni. Pixel Tips, ormai da alcuni anni, mostra agli utenti attraverso video e immagini le ultime novità sviluppate e messe a disposizione sui dispositivi. Detto ciò, Pixel Tips ha una pagina disposta di un breve video che andrà a spiegare all’utente le varie funzionalità di Google Assistant con Bard su Android. L’assistente Google con Bard attraverso le prime dimostrazioni del video, potrà essere chiamato semplicemente usando il nome di Google Assistant. Una volta istallato avrà un proprio collegamento attraverso un applicazione tra l’elenco di app.

Google Assistant con Bard, quando gli si farà una richiesta, si avranno a disposizione 3 opzioni di richiesta. La prima consiste nell’inserimento di una richiesta usando una tastiera, poi si potrà pronunciare una richiesta anche per via vocale, infine potremmo inserire, come terza opzione, un immagine e completandola con una relativa richiesta. La pagina del Google Assistant con Bard esiste già in Pixel Tips, ma ancora non risulta accessibile per gli utenti. Si prospetta che il lancio di Google Assistant con Bard come notiamo dal video potrebbe avvenire un mercoledì 31 Gennaio, ma la risposta ufficiale potrebbe arrivare da Mishaal Rahman, che ipotizza che il lancio potrebbe avvenire in parallelo al Pixel Feature Drop a Marzo 2024. Attendiamo con ansia il lancio di Google Assistant con Bard e siamo sempre più sicuri che avverrà a breve, inoltre ci sarà la possibilità di sfruttare a pieno le funzionalità dell’intelligenza artificiale.