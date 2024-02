Iliad, nel mese degli innamorati ci invaghiremo follemente delle nuove promo

Nel 2018, l’operatore francese Iliad ha fatto il suo ingresso in Italia, portando una ventata di cambiamento nel settore della telefonia mobile nazionale. Con un’offerta semplice e chiara, ha sconvolto il panorama italiano, diventando un concorrente temibile per marchi consolidati come TIM, Vodafone e WindTre. La sua presenza nel mercato italiano è cresciuta costantemente nel corso degli anni, grazie anche alla sua offerta di connessione in fibra.

Iliad: le migliori promo dell’anno

Il settore della telefonia è noto per la sua rapidità e continua evoluzione, con offerte in continua mutazione. Pertanto, è sempre utile conoscere le migliori offerte di telefonia mobile per passare a Iliad nel marzo del 2023, sia che si provenga da Vodafone, TIM, WindTre, Fastweb o da qualsiasi altro operatore.

Iliad offre quattro diverse opzioni tariffarie, a partire da soli 4,99 euro al mese, ognuna delle quali comprende una combinazione di chiamate, SMS e dati mobile. Non ci sono restrizioni particolari nell’effettuare la portabilità del numero da altri operatori a Iliad, rendendo il passaggio molto agevole.

Ecco le opzioni tariffarie Iliad nel dettaglio:

Iliad Voce – Questa offerta è pensata per chi utilizza il telefono principalmente per chiamate e messaggi. Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 40GB di dati in 4G+. Il costo mensile è di 4,99 euro. Iliad Giga 100 – Questa offerta offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, SMS illimitati e 100GB di dati in 4G+. Il costo mensile è di 7,99 euro. Iliad Giga 150 – Questa opzione include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, SMS illimitati e 150GB di dati in 5G. Il costo mensile è di 9,99 euro. Iliad Dati 300 – Questa offerta è pensata per chi ha bisogno principalmente di dati. Include 300GB di dati in 4G+ e costa 13,99 euro al mese. Per chiamate e SMS in Italia o all’estero, sono previste tariffe separate.

Tutte le tariffe Iliad includono servizi aggiuntivi come “Mi Richiami” e “Hotspot” senza costi extra. Inoltre, Iliad garantisce che le tariffe rimarranno invariate nel tempo, senza aumenti improvvisi. Il roaming europeo è incluso, consentendo chiamate e SMS alle stesse tariffe nazionali. Inoltre, è possibile effettuare chiamate internazionali illimitate verso numerosi paesi.