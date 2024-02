Vodafone, a FEBBRAIO le Silver distruggono Iliad e costano 7 EURO

Tra i gestori più forti del momento c’è ovviamente Vodafone, che non ha bisogno di presentazioni. Dopo aver raggiunto l’apice sia in Italia che in Europa, il gestore anglosassone vuole riprendersi parte dei suoi utenti scappati via e vuole farlo con le migliori offerte mobili.

A questo appello rispondono come sempre le amate Silver, due promozioni che includono tutto al loro interno per pochi euro. Questi sono disponibili solo per alcuni utenti ma con contenuti straordinari ogni mese.

Vodafone propone di nuovo le sue migliori offerte, tornano ufficialmente le Silver

Sono due in questo momento le migliori offerte di Vodafone. Entrambe fanno parte della cosiddetta linea Silver, quella che ha prodotto più risultati negli ultimi anni. Sono davvero simili tra loro, anche se differiscono per alcuni aspetti ben precisi: il prezzo mensile ovviamente e anche il numero di giga disponibili per navigare sul web.

In primo luogo bisogna descrivere quella che è l’offerta con il prezzo più basso, ovvero quella che costa 7,99 € al mese. In questo caso Vodafone arriva con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, messaggi senza limiti verso tutti e con 100 giga in 4G.

La seconda offerta è ancora più vantaggiosa visto che con soli 2 € in più permette di avere la metà dei giga in più. La Silver migliore offre minuti e messaggi senza alcun limite verso chiunque e 150 giga in rete 4G tutti i mesi. Il suo prezzo mensile corrisponde ad un totale di soli 9,99 €.

Ricordiamo inoltre che queste promozioni sono disponibili solo per chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad, i principali target designati da Vodafone. In più c’è anche un modo per avere 50 giga in più tutti i mesi da accumulare con quelli disponibili nelle Silver. Bisogna scegliere il metodo di pagamento automatico mensile conosciuto da tutti gli utenti con il nome di SmartPay.