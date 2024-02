Avviato processo legale contro l'uomo che si proclama inventore del Bitcoin

La figura di Satoshi Nakamoto, il misterioso creatore delle criptovalute, continua a essere avvolta nell’ombra nonostante la sua incredibile influenza nel mondo delle finanze digitali. La sua scomparsa nel nulla dopo aver regalato i Bitcoin al mondo nel 2008 ha alimentato speculazioni e teorie di ogni genere sulla sua vera identità. Tuttavia, nel corso degli anni, una serie di individui si sono presentati come potenziali Nakamoto, tra cui Craig Wright, un informatico australiano, il quale ha affermato con convinzione di essere il cervello dietro la creazione della criptovaluta.

La vicenda di Wright è giunta a una svolta importante con l’apertura di un processo presso l’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito, dove si cercherà di verificare le sue affermazioni riguardanti la paternità dei Bitcoin. Il consorzio no-profit di aziende crypto e tecnologiche, Crypto Open Patent Alliance (Copa), ha intentato la causa contro Wright, accusandolo di avere un effetto dissuasivo sul progresso dei Bitcoin e di intimidire gli sviluppatori con le sue azioni legali.

Chi ha creato davvero i Bitcoin? La disputa continua

Il centro della controversia ruota attorno alla richiesta del Copa di ottenere una dichiarazione che neghi a Wright i diritti d’autore sul white paper originale dei Bitcoin e che lo escluda come il vero Satoshi Nakamoto. Se il verdetto dovesse essere favorevole al Copa, rappresenterebbe un ritorno allo status quo e una vittoria per la comunità degli sviluppatori di Bitcoin.

D’altro canto, se Wright venisse riconosciuto come Nakamoto, le implicazioni sarebbero considerevoli, poiché avrebbe il potenziale per influenzare direttamente lo sviluppo e l’utilizzo dei Bitcoin. Potrebbe richiedere il controllo totale sulla rete e imporre restrizioni ai cambiamenti nel codice, minando così la natura decentralizzata e collaborativa della criptovaluta. Tuttavia, le prove contro Wright sono robuste e includono accuse di falsificazione e manipolazione di documenti per sostenere le sue affermazioni. Nel caso in cui il tribunale dovesse stabilire che Wright è colpevole di tali azioni, oltre a compromettere le sue possibilità di successo nel processo, potrebbe anche affrontare conseguenze legali gravi, compresa la reclusione.

Indipendentemente dall’esito del processo, la comunità Bitcoin rimane divisa sull’identità di Nakamoto. Molti credono che questa rimanga meglio protetta nel mistero, poiché la sua assenza ha consentito agli sviluppatori di lavorare in modo collaborativo e senza restrizioni per migliorare il sistema Bitcoin nel corso degli anni. Il processo in corso è comunque destinato a influenzare in modo significativo il futuro dei Bitcoin e potrebbe avere ripercussioni sulle criptovalute nel loro complesso.