Nel 2017 ha inizio una rivoluzione spaziale, con lo sviluppo di Starship, un veicolo sviluppato da SpaceX, una famosa azienda aerospaziale fondata dal miliardario Elon Musk.

L’obiettivo dell’azienda è quello di creare un veicolo spaziale completamente riutilizzabile, una caratteristica che sta prendendo sempre più piede tra le società aerospaziali poiché permette di abbattere i costi e di facilitare l’accesso a tecnologie eco sostenibili, anche per la corsa allo spazio.

I progetti con l’utilizzo di Starship prevedono missioni di esplorazione e soprattutto la colonizzazione di Marte, obiettivo molto importante per Elon Musk.

Per il momento, il gioiellino di SpaceX è ancora in fase di sviluppo, anche se sono già stati effettuati due lanci di prova. Il primo il 20 aprile 2023 che ha segnato un fallimento a causa di alcuni malfunzionamenti. Il secondo, invece, eseguito il 18 novembre 2023 è stato considerato un fallimento parziale, con dei netti miglioramenti rispetto al primo tentativo.

Starlab potrebbe essere trasportato nello spazio da Starship

Nonostante Starship sia ancora in via di sviluppo, sono diversi i progetti che già lo vedono coinvolto.

Uno tra i più ambiziosi è sicuramente il trasporto in orbita di Starlab. Si tratta di una stazione privata sviluppata da Voyager Space e Airbus, che hanno scelto proprio l’azienda SpaceX.

Starlab è, come abbiamo detto, una stazione spaziale progettata per attività commerciali in orbita bassa, e dovrebbe sostituirsi alla Stazione Spaziale Internazionale, ormai diventata obsoleta.

La nuova stazione spaziale sarà un vero e proprio laboratorio in orbita, costruito per ospitare ben quattro astronauti contemporaneamente e sarà accessibile ad società private e centri di ricerca per condurre esperimenti.

Starlab è stata sviluppata in un unico blocco e di conseguenza dev’essere trasportata nello spazio in un solo viaggio. Al momento l’unica tecnologia in grado di compiere un viaggio del genere è proprio Starship.

Il progetto è estremamente ambizioso e vede anche la collaborazione di Hilton e della NASA.