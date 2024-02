In casa OnePlus sembra esserci già aria di novità piuttosto interessanti. In queste settimane, l’azienda ha svelato sul mercato mobile diversi nuovi smartphone, tra cui anche il nuovo OnePlus 12 e il nuovo OnePlus 12R. Tuttavia, i lavori non sono terminati e si sta pensando già ai progetti futuri. Sembra infatti che l’azienda sia già al lavoro sul prossimo OnePlus 13. Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, in particolare, il nuovo device di OnePlus potrebbe segnare un cambio di rotta dal punto di vista estetico.

OnePlus 13, il nuovo smartphone cambierà molto dal punto di vista estetico

Nel corso delle ultime ore sono emersi diversi dettagli di rilievo riguardanti il prossimo smartphone top di gamma a marchio OnePlus. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo OnePlus 13. Di quest’ultimo ce ne ha parlato in queste ore il noto leaker Digital Chat Station, il quale sappiamo che è piuttosto affidabile in ambito delle anticipazioni tech.

Secondo quanto ha rivelato il leaker in queste ore, il prossimo top di gamma di casa OnePlus sarà alimentato dal soc Snapdragon 8 Gen 4. Le novità più importanti, però, non si fermeranno qui. A detta del leaker, infatti, ci saranno novità non di poco conto dal punto di vista estetico e di design. Rispetto ai precedenti device dell’azienda, infatti, sembra che il nuovo OnePlus 13 non avrà sul retro l’ormai iconico modulo fotografico di forma circolare.

Se così fosse, quindi, si tratterebbe di un notevole cambio di rotta da parte dell’azienda, proponendo un design innovativo e moderno. Per ora, però, non conosciamo altri dettagli che ci possano fare immaginare come sarà effettivamente il design. Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale del nuovo device di OnePlus è ancora piuttosto lontano. La presentazione ufficiale, infatti, dovrebbe tenersi verso la fine del 2024. Vi aggiorneremo comunque non appena emergeranno nuovi dettagli.