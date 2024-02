Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti in SUPER OFFERTA su Amazon

Nel mondo frenetico in cui viviamo, trovare soluzioni pratiche e innovative per semplificare le attività quotidiane diventa sempre più essenziale. Il TP-link Tapo RV30 Plus, robot aspirapolvere e lavapavimenti è la risposta perfetta all’eterna sfida di mantenere una casa pulita senza dover sacrificare eccessivo tempo e sforzo. Su Amazon, per un periodo limitato, questo compagno domestico è disponibile a soli 399,99€, promettendo di migliorare la qualità della tua vita quotidiana e ridurre il livello di stress associato alle pulizie domestiche.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è la sua potenza di aspirazione di 4200Pa, in grado di spazzare via detriti negli spazi più angusti e rimuovere la polvere intrappolata nei tappeti, garantendo una pulizia profonda e efficace. L’innovativo sistema di svuotamento automatico con sacchetto per la polvere da 4 litri rappresenta un ulteriore passo avanti nella comodità. Dopo ogni ciclo di pulizia, il robot svuota automaticamente il contenitore, permettendoti di mantenere le mani libere e di dimenticarti delle pulizie per un periodo fino a 70 giorni.

Pulizia avanzata con il Robot Smart

La tecnologia avanzata LiDAR & Gyro Dual Navi System consente al robot di mappare accuratamente la tua casa in pochi minuti. Questo non solo previene omissioni e ripetizioni durante la pulizia, ma consente al dispositivo di operare efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il TP-link Tapo RV30 Plus non è solo un aspirapolvere, è anche un lavapavimenti elettronico a 3 livelli, in grado di affrontare sporco, pasticci appiccicosi e grasso da cucina per una pulizia ancora più accurata.

La personalizzazione delle attività di pulizia è alla portata delle tue mani, poiché puoi unire e separare le aree, programmare cicli di pulizia e personalizzare le modalità di pulizia per ogni stanza. Grazie ad una batteria da 5000 mAh, il robot offre un’aspirazione duratura e senza dissolvenza, garantendo fino a 5 ore di pulizia continua. Inoltre, la funzione di ricarica automatica permette al dispositivo di tornare autonomamente alla dock di ricarica quando la batteria è scarica, riprendendo esattamente da dove aveva interrotto.