OnePlus sta aggiornando i propri flagship con funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate nella nuova versione di Color OS. L’update del sistema operativo di OnePlus 12 e 11 è partito in Cina e, molto probabilmente, nel corso delle prossime settimane arriverà anche in Europa.

Si tratta di una scelta molto importante da parte del produttore cinese che sta cercando di migliorare ulteriormente l’esperienza utente sui propri device top di gamma. Tuttavia, la particolarità di questo update risiede proprio nella modalità di rilascio.

Infatti, OnePlus ha avviato il roll-out dell’aggiornamento di Color OS senza grandi annunci o proclami. Il brand ha scelto un approccio diametralmente opposto a Samsung che ha pubblicizzato le feature di Galaxy AI e ha reso l’Intelligenza Artificiale integrata nei Galaxy S24.

OnePlus 12 e 11 si stanno aggiornando con una nuova versione di Color OS che introduce il supporto all’IA integrata nel sistema operativo Android

Secondo un nuovo report, il nuovo firmare per l’attuale top di gamma del produttore cinese è caratterizzato dal numero di versione PJD110_14.0.0.405(CN01) mentre per OnePlus 11 la versione software è PHB110_14.0.0.403(CN01). Le funzionalità IA introdotte dal nuovo update di Color OS sono riassunte nel changelog dell’aggiornamento.

In particolare, gli smartphone potranno contare su AI Summariser, AIGC Remover e Article Summariser. Tutte e tre le feature sono basata sull’IA generativa e permetteranno di facilitare la user experience.

Entrando maggiormente nello specifico, AI Summariser permetterà di sintetizzare le informazioni contenute nelle chiamate. Il sistema offrirà un riassunto della chiamata telefonica proponendo i dettagli importanti come appuntamenti, ora e luogo.

Attraverso AIGC Remover sarà possibile contare su un editor avanzato per le foto. Gli utenti OnePlus potranno rimuovere facilmente oggetti e persone dalle foto e renderle più belle con un semplice tocco. Infine, Article Summariser è la feature per riassumere articoli e testi lunghi e ottenere solo le informazioni importanti.

La nuova versione di Colors OS sviluppata da OnePlus è in fase di rilascio in Cina. Al momento non si hanno dettagli sulla versione internazionale dell’update, ma siamo certi che maggiori informazioni saranno disponibili nel corso dei prossimi giorni.