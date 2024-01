La famiglia Galaxy S24 è stata appena presentata da Samsung durante l’evento Galaxy Unpacked. Il produttore coreano ha mostrato alcune delle feature uniche di cui sono dotati i flagship tra cui l’attesissima Galaxy AI.

La tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale permetterà agli utenti di utilizzare gli smartphone al massimo delle loro potenzialità. L’IA sbloccherà una serie di feature come Circle Search, Live Translation e Assistente Chat.

Gli utenti potranno chiedere supporto all’IA per fare ricerche attraverso la selezione di una porzione di immagine, ottenere traduzioni istantanee e supporto generale dall’Assistente Vocale. Non mancheranno le fature per migliorare gli scatti fotografici in maniera automatica o per modificare le foto in galleria senza perdita di qualità.

Samsung ha introdotto Galaxy AI sui Galaxy S24, le prestazioni dell’Intelligenza Artificiale sono garantite dai sistemi cloud di Google

Si tratta di feature che abbiamo già visto in passato, ma questa volta la risposta sarà istantanea grazie ad un partner d’eccezione scelto da Samsung. Infatti, Galaxy AI si basa sull’Intelligenza Artificiale di Google Cloud.

Stando a quanto emerso in un nuovo report, i flagship Samsung si baseranno sui motori Gemini Pro e Imagen 2, potendo contare sulla potenza del cloud di Google. Inoltre, l’integrazione tra cloud e sistema operativo sarà molto profonda, con l’IA che potrà accedere alle app di sistema per gestire tutte le tipologie di input, dal testo alle immagini passando per i video.

Inoltre, per la natura stessa dell’IA, l’utilizzo da parte degli utenti permetterà ai motori di ricerca di migliorare, offrendo risultati sempre più precisi e in linea con le richieste. Tuttavia, Samsung e Google non hanno sottovalutato un aspetto molto importante, quello della privacy. La sicurezza delle informazioni sensibili degli utenti saranno gestiti in maniera sempre corretta e rispettosa.