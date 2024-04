Il software sarà una delle novità principali di Huawei Watch Fit 3 in quanto il brand cinese utilizzerà il nuovo sistema operativo HarmonyOS dedicato ai device wearable. Questa versione personalizzata introdurrà una interfaccia utente dedicata oltre a ottimizzazioni per migliorare la durata della batteria e la precisione dei rilevamenti.

Ci aspettiamo animazioni più rapide, una vastissima scelta per le watchface, una migliore leggibilità e tanto altro ancora. Sebbene non sia possibile determinare con esattezza la versione del sistema operativo, possiamo immaginare che Huawei utilizzerà HarmonyOS 4.2 o la nuova versione che prenderà il nome di HarmonyOS NEXT.

Purtroppo, un altro aspetto non ancora noto è la data di lancio. Considerando la mole di indiscrezioni emerse, il debutto potrebbe essere molto vicino ma Huawei non ha confermato nessun periodo. Inoltre, non conosciamo la disponibilità sui mercati internazionale del Watch Fit 3. Ci aspettiamo un lancio in esclusiva per il mercato cinese per una prima fase e, solo in seguito, il wearable potrebbe essere presentato anche per il resto del mondo.