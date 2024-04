DVD eliminati anche da un importante catena

DVD una parola, un sogno anzi un ricordo. Si parla di un oggetto che ha fatto la storia nel corso del tempo. Per chi li ha usati sicuramente la parte più bella era comprare un bel film ed inserirlo nel lettore e per poi passare una bella serata o un bel pomeriggio in compagnia. Per non parlare dei primi giochi scaricati su questo dispositivo.

Adesso sembra che le onde si stiano spostando per il famigerato digitale, ma anche alcuni negozi hanno escluso questo piccolo oggetto.

DVD, saranno esclusi?

Con la fama che attualmente le piattaforme di streaming stanno accaparrando nel vendere soprattutto videogiochi, si sta formando un bel distacco, o se si vuol chiamarlo allontanamento dai supporti fisici usati per un vasto periodo di tempo. Queste notizie sono riconfermate anche dai più famosi negozi di elettronica e ultimamente anche una famosissima catena americana da la conferma che i DVD non sono più un gran cavallo di battaglia.

Si parlando di Target che attualmente ha comunicato che la vendita dei DVD sarà ridotta. I quali sono disponibili sia negli store che nel proprio sito web.

Da adesso in poi essi metteranno a disposizione una selezione limitata di DVD nei negozi fisici nel periodo in cui essi saranno più popolari. Come ad esempio durante le feste natalizie. Così è comunicato da Target, secondo il quale i DVD rimarranno acquistabili ancora sul loro sito web.

La famosa notizia era ben spopolata da un po’ di tempo negli Stati Uniti, la quale era già presente su X nel quale PhysicalMedia ha pubblicato una notizia che riguardava lo smettere di vendere supporti fisici in negozio e online entro il 2025. Target però riguardando questo rumor ha confermato che continuerà nel vendere giochi fisici in negozio e online. Mentre per quanto riguarda ancora la sezione legata ai DVD, essa è nettamente diminuita.