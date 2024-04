WhatsApp, concorrenza ad AirDrop: sarà possibile condividere file senza rete

Insieme a WhatsApp sono arrivate moltissime funzionalità, tutte nel corso degli anni per completare l’opera. L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa del web è diventata tale proprio grazie alla sua grande attitudine al miglioramento.

Ogni anno infatti c’è sempre stato qualcosa di innovativo a fare rumore, con gli utenti che non possono essere altro che soddisfatti. WhatsApp ha sempre salvaguardato un aspetto in particolare del suo pubblico, ovvero la privacy, anche per quanto riguarda gli scambi di file. Come tutti ben sanno all’interno della piattaforma è possibile condividere qualsiasi tipo di immagine, video o documento senza alcun problema. Tutto avviene ovviamente mediante un sistema online, il quale funziona in maniera estremamente intuitiva.

Ora le cose però sono destinate a cambiare in positivo, con gli utenti di WhatsApp che potranno avere in futuro un’ulteriore risorsa. Stando a quanto riportato infatti, ben presto AirDrop e Quick Share, noti i sistemi di condivisione nelle vicinanze rispettivamente di iOS ed Android, potrebbero avere un concorrente in più.

WhatsApp: a breve potrebbe arrivare un nuovo sistema di condivisione nelle vicinanze

Condividere documenti e file multimediali mediante WhatsApp è facilissimo, se vogliamo anche piacevole vista la qualità HD introdotta l’estate scorsa. Il colosso però riesce a sostenere i ritmi degli aggiornamenti e all’interno di questi ultimi vuole inserirci sempre qualcosa di più grande.

Stando a quanto riportato, sarebbe in fase di elaborazione una funzionalità molto interessante: il trasferimento dei file senza rete Internet. Tutto avverrebbe secondo i principi in utili utilizzo su AirDrop, noto sistema che gli utenti Apple possono usare con i loro iPhone e dispositivi del brand.

Anche WhatsApp starebbe implementando qualcosa del genere, con la possibilità di condividere mediante una sezione dedicata i file che più desiderano con gli utenti nelle vicinanze.

Al momento non si sa quando arriverà il nuovo aggiornamento ma alcune versione beta sarebbero in procinto di testarlo.