WindTre, fino a questo momento, ha reso disponibile la rete 5G solamente per alcuni specifici piani. Con un recente aggiornamento, invece, l’operatore potrebbe cambiare la situazione. Ad alcuni utenti selezionati, con un piano attivo che offre la rete 4G, viene data la possibilità di abilitare il 5G mantenendo la propria offerta attuale. Secondo la testimonianza di MondoMobileWeb l’iniziativa è disponibile per suddetti clienti nei negozi fisici dell’operatore telefonico.

Ecco come ottenere il 5G di WindTre

La possibilità di abilitare la rete 5G senza cambiare il proprio piano si chiama “5G Per Te”. Questa possibilità è disponibile anche per gli utenti che usano Easy Pay come metodo di pagamento. L’offerta messa a disposizione da WindTre ha un costo mensile di 1,99 euro con rinnovo automatico insieme al costo previsto per il proprio piano telefonico attivo.

La promo 5G Per Te prevede il passaggio di rete partendo dal 4G. Offre una velocità fino a 2Gbps e Priority Pass. Inoltre, è possibile ottenere, attivando la promo di WindTre, 5 GIGA extra ogni mese sulla propria offerta. Per procedere all’attivazione, come anticipato, è necessario recarsi in un negozio fisico dell’operatore e richiedere l’aggiunta mensile per usufruire dell’aggiornamento per il 5G.

Questo intervento da parte dell’operatore telefonico va ad inserirsi in processo di cambiamenti molto più ampio atto a migliorare la connessione degli utenti WindTre. Infatti, è previsto che entro la fine del 2025 l’operatore completerà lo spegnimento della rete 3G. In questo modo, ha intenzione di liberare banda che sarà possibile dedicare al 4G e soprattutto alla diffusione della rete 5G.

È importante ricordare che per poter accedere alla promo e attivare il 5G di WindTre è necessario possedere uno smartphone compatibile con questa tecnologia. Solo in questo caso attivando la promo e procedendo con il pagamento mensile di 1,99 euro (oltre al prezzo previsto per il proprio piano mensile) sarà possibile sfruttare a pieno la connettività del proprio dispositivo.