Samsung Galaxy A55 riesce a mettere d’accordo tutti con una serie di ottime specifiche tecniche di alto livello, e la possibilità di approfittare di prestazioni che vanno ben oltre tutto quanto il mercato sembra essere attualmente in grado di offrire. Il prezzo d’acquisto per un prodotto di questo tipo è assolutamente nella media, mettendolo a disposizione di ogni singolo consumatore.

Il suo punto di forza è chiaramente il display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), che viene completata con una batteria da 5000mAh, ottima per riuscire ad utilizzare lo smartphone per lungo periodo, senza dover necessariamente ricorrere così spesso alla presa a muro per la ricarica.

Samsung Galaxy A55: un’occasione irripetibile su Amazon

Un prezzo di tutto rispetto per uno smartphone che fa letteralmente sognare i consumatori, stiamo parlando di Samsung Galaxy A55, che con la sua connettività 5G, oggi riesce a mettere a disposizione del cliente buone prestazioni, dietro il pagamento di un contributo che si aggira attorno ai 499,90 euro. Il dispositivo che si andrà ad acquistare è caratterizzato da garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Scopritelo subito a questo link.

Grande attenzione è stata posta in primis alla portabilità, essendo un device dalle relative piccole dimensioni, poiché raggiunge 16,11 x 7,74 x 0,82 centimetri, nonché dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto: nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel, una secondaria ultra-grandangolare da 12 megapixel, ed anche una macro da 5 megapixel. Anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 32 megapixel, che permette al consumatore di realizzare buoni scatti, a prescindere dalla condizione luminosa, in questo modo sarà possibile realizzare selfie o video senza particolari difficoltà (rispetto agli altri modelli in commercio).