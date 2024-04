Un mini PC è un piccolo computer, un dispositivo di ridottissime dimensioni che mette a disposizione del consumatore ottime specifiche tecniche generali, con alle spalle comunque una portabilità che va ben oltre il portatile classico, ricordando che comunque è assente un monitor, e debba essere sempre collegato ad un device esterno.

Tra i tanti produttori disponibili su Amazon spicca NiPoGi, realtà capace di lanciare un prodotto con processore Intel Alder Lake-N95 (con frequenza di clock fino a 3,4GHz), che viene affiancato da una configurazione di base che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su M.2 SSD. Gli utenti che vogliono cercare di incrementare lo spazio a disposizione, devono comunque sapere essere disponibile il supporto ai SATA SSD, così da aggiungerlo a quanto previsto di base.

Mini PC: che offerta oggi su Amazon

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un mini PC di ultima generazione, il suo prezzo di listino su Amazon sarebbe di 269 euro, una cifra che viene fortemente ridotta dalla presenza di un coupon che gli utenti possono decidere di applicare direttamente in pagina, che prevede uno sconto effettivo di 80 euro. Tutto ciò porta il consumatore a spendere in finale solamente 189 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Tra le altre specifiche tecniche non raccontate in precedenza, vi possiamo annoverare tutto ciò che ne concerne in merito alla connettività, essendo infatti un prodotto compatibile con WiFi 5 di ultima generazione, ed anche bluetooth 4.2. Nella parte posteriore trova posto il dual HDMI, ovvero sono presenti due porte HDMi che possono tranquillamente essere utilizzate in simultanea, per collegare fisicamente due monitor esterni, così da estendere al massimo la versatilità e l’usabilità del prodotto stesso, per una maggiore produttività.