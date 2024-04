Amazon, La Trasformazione delle Televendite

È innegabile che il futuro dello streaming sia sempre più incentrato sulla pubblicità, ma l’ultimo colpo di Amazon negli Stati Uniti va oltre ogni aspettativa. Si tratta di un canale gratuito e in diretta, ospitato su Prime Video, dove gli spettatori possono acquistare immediatamente i prodotti presentati. Questo innovativo canale, denominato “shoppable” di Amazon Live, è ora accessibile tramite Prime Video e Freeve, una piattaforma lanciata da IMDb, azienda facente parte dello stesso gruppo.

Espansione futura, Amazon ridefinisce la televendita

Amazon Live, sebbene già esistente negli USA e in India tramite browser, sta ora facendo il grande salto nella televisione tradizionale. Si tratta di una piattaforma di streaming che coinvolge gli influencer, i quali presentano in diretta i prodotti disponibili sullo store, rendendo l’esperienza di acquisto interattiva attraverso una chat in tempo reale. Nel 2023, il numero di spettatori di Amazon Live ha raggiunto la cifra impressionante di 1 miliardo, segno evidente del suo crescente successo.

Ciò che desta maggiore interesse non è solo l’arrivo di Live su Amazon Prime Video, ma il modo in cui Amazon ha reso possibile agli spettatori di acquistare i prodotti mostrati in TV. Gli spettatori possono semplicemente aprire l’app di Amazon, cercare “shop the show” e accedere a una selezione dei prodotti presentati durante la trasmissione. Questo permette agli utenti di effettuare acquisti istantanei con facilità e sicurezza, beneficiando anche di promozioni e sconti offerti dagli influencer durante le dirette.

Attualmente, il canale FAST di su Prime Video è unico e trasmette i contenuti di maggior successo. Tuttavia, Amazon ha in programma di collaborare con ulteriori creator per sviluppare nuovi contenuti destinati alla TV. Questo potrebbe portare alla creazione di nuovi canali FAST per lo shopping interattivo, in collaborazione con altri influencer o direttamente con le aziende. Ad esempio, i brand potrebbero interessarsi a canali dedicati alla vendita esclusiva dei loro prodotti, offrendo televendite e tutorial su come utilizzarli.