Giusto l’altro giorno, il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile di tipo operator attack. Una delle più conosciute è sicuramente Vodafone Silver ma c’è anche un’altra offerta piuttosto interessante. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima, in particolare, ora è disponibile con un bundle di traffico dati pari a 150 GB, quindi 80 GB in più rispetto a quanto offerto in passato.

Vodafone Bronze Plus, super offerta mobile ora con 150 GB per navigare

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha rinnovato la sua offerta operator attack Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima, come già accennato in apertura, ora arriverà ad includere una maggiore quantità di traffico dati per navigare. Rispetto al passato, ora gli utenti avranno a disposizione 80 GB in più per un totale di 150 GB al mese e questi ultimi saranno validi per navigare anche con connettività 5G.

Oltre a questo, l’offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo sarà pari a 9,99 euro al mese. Rispetto al passato, un’altra novità riguarda il metodo di pagamento da scegliere. Gli utenti, infatti, potranno decidere di pagare sia con metodo di pagamento automatico Smart Pay oppure tramite il credito residuo.

Scegliendo il metodo di pagamento automatico Smart Pay, in particolare, gli utenti potranno inoltre avere la possibilità di ottenere giga senza limiti per navigare sempre con connettività 5G. Ricordiamo, comunque, che un’altra offerta operator attack ancora più interessante è Vodafone Silver. Quest’ultima è ben conosciuta e viene proposta spesso dall’operatore e soprattutto in più versioni differenti. In questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di proporla in una nuova versione con 100 GB di traffico dati ad un costo di soli 6,99 euro al mese.