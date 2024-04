Una vera e propria rivoluzione è avvenuta alla Clinica Oculistica del Policlinico di Bari con la telechirurgia intercontinentale per il cheratocono. È stata una dimostrazione lampante di quanto la tecnologia possa cambiare il volto della medicina. Grazie alla partnership tra TIM, Ericsson e iVis Technologies, è stato possibile compiere un passo avanti epocale.

Un chirurgo a distanza grazie alla tecnologia

Immaginatevi: un chirurgo dall’altra parte del mondo che interviene su un paziente, tutto senza muoversi dal suo studio. Questo è il miracolo reso possibile dalla rete 5G di TIM e dai servizi forniti da Ericsson, che hanno garantito una comunicazione praticamente istantanea tra il chirurgo e il laser iRes2 di iVis Technologies. Questo ha permesso un controllo chirurgico preciso e senza precedenti.

La collaborazione tra le tre società ha portato alla creazione di un’infrastruttura tecnologica di prima classe presso la Clinica Oculistica del Policlinico di Bari, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire le procedure chirurgiche. La distanza fisica non è più un ostacolo per fornire cure di altissima qualità.

La piattaforma 4D Suite di iVis Technologies è stata fondamentale, consentendo ai medici di condurre screening pre-operatori completi e accurati. Ciò ha garantito una diagnosi precisa e ha preparato il terreno per un intervento di successo.

L’operazione è stata eseguita durante il congresso mondiale WKC (World Keratoconus Congress), attirando l’attenzione di oltre 200 chirurghi oftalmici e esperti del settore. È stata un’opportunità per dimostrare il potenziale della telechirurgia e per suscitare un interesse diffuso per le tecnologie avanzate nel trattamento del cheratocono e delle patologie affini.

Un nuovo futuro per la medicina oculistica

Il professor Giovanni Alessio, il chirurgo responsabile dell’intervento, ha sottolineato l’importanza di continuare ad investire nella ricerca e nello sviluppo di queste tecnologie innovative. Il suo obiettivo è rendere accessibili cure di alta qualità a chiunque ne abbia bisogno, ovunque essi siano.

Questo evento rappresenta solo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della medicina, dove la tecnologia sarà sempre più integrata nel processo di cura. Grazie a queste innovazioni, il futuro della medicina si presenta luminoso, con la promessa di migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo.