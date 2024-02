Il Mars Helicopter Scout, meglio conosciuto come NASA Ingenuity, è stato un drone, che ha lavorato per conto della NASA dal 2021 al 2024, nell’ambito della missione Mars 2020. L’Ingenuity è stato il primo velivolo motorizzato a volare su un pianeta che non sia la Terra, è atterrato su Marte il 18 Febbraio 2021 dopo un lunghissimo atterraggio durato circa 7 minuti. Questo drone ha una massa di 1,8 Kg, che su Marte corrispondono a circa 0,68Kg. Il suo corpo ha delle dimensioni pari a 13,6 x 19,5 x 16,3 cm, oltre 4 pale in fibra di carbonio con una lunghezza totale di 1,9 m.

La missione del NASA Ingenuity è finita

NASA e JPL hanno annunciato il 25 Gennaio, che la missione dell’Ingenuity era ormai finita. La causa della fine di questa sconvolgente missione è stata la rottura di due pale del velivolo durante il suo 72° volo. La rottura del drone è stata una brutta notizia non solo per gli appassionati, ma anche per gli ingegneri, i quali sono stati colpiti molto dal fatto che questo dispositivo abbia raggiunto e superato alla grande tutti gli obiettivi preposti.

Come si è rotto il NASA Ingenuity

Non si sa molto bene come siano andati i fatti. Si sa solo che all’inizio di Gennaio il drone ha terminato il suo 71° volo in anticipo, facendo un atterraggio di emergenza, questo perchè il drone marziano aveva perso l’orientamento. Questo volo incompleto ha portato al bisogno di compiere un 72° volo molto semplice, cioè uno spostamento verticale di 12 metri. Durante la salita e la prima parte della discesa è andato tutto bene, mentre nell’ultimo metro di discesa c’è stata una perdita di connessione, che ha creato la rottura di almeno 2 pale. Probabilmente questa rottura è riconducibile al contatto con il suolo.