Amazon Prime Video, più conosciuto come Prime Video, è un servizio di streaming video on demand, che fa parte della società statunitense Amazon. Il servizio è nato nel 2007 con il nome di Amazon Unbox, poi ha cambiato nome diverse volte, fino a raggiungere quello che ha oggi. Il servizio è attivo i più di 200 paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti…

Arriva la pubblicità per Amazon Prime Video

Già da tempo si parlava della possibile aggiunta di alcune pubblicità per il famosissimo servizio di steaming, adesso però è diventato realtà. Come ci ricorda The Verge, dal 29 Gennaio 2024, Amazon Prime Video ha aggiunto la pubblicità all’interno dei suoi contenuti. La cosa al momento non ci tocca, perchè questa novità per adesso riguarda solo gli Stati Uniti, ma la società statunitense ha già messo le mani avanti, dicendo che probabilmente già entro il corso di quest’anno la pubblicità arriverà anche in Italia.

Infatti per chi non lo sapesse, esiste una comunicazione ufficiale fatta da Amazon (risalente addirittura al 2023), dove si dice che a partire dal 2024, i contenuti Prime Video includeranno annunci pubblicitari. Questa “novità” partirà da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, per arrivare anche in Francia, Italia, Spagna, Australia e Messico.

Cosa cambia a livello di prezzi

Quello che sappiamo per il momento è che all’estero chi voglia vedere i contenuti di Amazon Prime Video senza pubblicità, dovrà pagare 2,99 dollari extra al mese. Come già detto per l’Italia non c’è ancora niente di stabilito, però sappiamo che questa novità colpirà anche noi. Basandoci sul funzionamento di Prime Video negli altri paesi, chi vuole può farsi già un’idea.