Vodafone è il gestore più CONVENIENTE: primo mese a 5€ e fino a 200GB

Secondo quanto riportato, Vodafone sta raccogliendo tanto dal suo seminato, portando gli utenti a guadagnarci. Una volta scelte queste due offerte, o meglio una delle due, i vantaggi sono chiari a partire dai contenuti e fino ad arrivare ai prezzi mensili. Non è un mistero che Vodafone voglia battere la concorrenza e può farlo solo ed esclusivamente con le due Silver rivisitate.

Non c’è più nulla da fare per la concorrenza che di certo non può eguagliare la grande qualità di questo gestore. Pur offrendo le sue due soluzioni in 4G, Vodafone riesce comunque ad essere più affidabile rispetto agli altri.

Vodafone ha lanciato delle offerte straordinarie: ecco cosa offrono le Silver

Venendo ai contenuti delle nuove Silver, tutto sembra chiaro fin dall’inizio. La prima consente di avere tutto per un prezzo di soli 7,99 € al mese. Al suo interno ecco minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga utili per navigare in 4G.

L’altra offerta è ugualmente vantaggiosa ma offre qualcosa in più. La Silver 150 permette a chiunque la scelga di avere mensilmente minuti e messaggi illimitati ma questa volta con un quantitativo di 150 giga. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Quello che molti utenti non sanno è che c’è un regalo disponibile: Vodafone permette a tutti di risparmiare il primo mese facendo pagare entrambe le offerte solo 5 €. Un’occasione del genere non si presenta tutti i giorni, soprattutto quando è il gestore più forte a proporla. Proprio per questo motivo chi vuole rientrare farebbe bene a farlo adesso, senza pensarci troppo.

Almeno per il momento Vodafone offre queste due soluzioni solo per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale, i due principali target contro cui vuole abbattersi. C’è anche un modo per avere qualche giga in più, o meglio tanti giga in più. Bisogna affidarsi al servizio di ricarica automatica meglio conosciuto come SmartPay, il quale concederà 50 giga tutti i mesi da accumulare con quelli delle offerte in alto.