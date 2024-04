Il debutto ufficiale di Nintendo Switch 2 è un argomento piuttosto chiacchierato negli ultimi mesi. L’azienda nipponica sta lavorando alla nuova generazione della console da tempo e lo sviluppo dovrebbe essere ormai concluso.

Per questo motivo, gli analisti si aspettano che il lancio ufficiale possa avvenire molto presto. Secondo un recente report, è emerso il possibile periodo in cui la console potrebbe arrivare sul mercato.

Come pubblicato su X/Twitter da OreXda, il debutto della Nintendo Switch 2 è pianificato per la seconda metà del 2024. A confermare questa previsione ci sarebbero gli accordi stretti dall’azienda per avviare la produzione.

Nuove indiscrezioni indicano che la Nintendo Switch 2 arriverà già quest’anno e sarà caratterizzata da un’hardware molto interessante

[Exclusive] #Nintendo_Switch_2 -The Nintendo Switch 2 is expected to launch as early as the second half of this year. Significant contracts have already been negotiated in the component industry for initial production. (1/2) — Connor/코너/コナー (@OreXda) April 26, 2024

Infatti, il report indica che Nintendo ha chiuso i contratti con i vari fornitori di componenti per la realizzazione dei lotti iniziali. Entrando maggiormente nello specifico, Nintendo ha chiuso partnership con NVIDIA, Samsung e Sharp.

Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, la Switch 2 sarà caratterizzata dalla presenza del SoC NVIDIA Tegra T239. La scelta non è casuale, in quanto la nuova generazione sarà nettamente più potente della precedente e questo chipset è una scelta ottimale per garantire la necessaria potenza grafica per il gaming.

Nintendo sfrutterà le tecnologia sviluppata del chipmaker per supportare attivamente il rendering DLSS (Deep Learning Super Sampling). Attraverso l’Intelligenza Artificiale, il sistema elaborerà le immagini effettuando l’upscaling ad una risoluzione maggiore e generando i pixel mancanti automaticamente.

Inoltre, il display della console sarà realizzato da Samsung e gli analisti si aspettano che il pannello sarà un OLED. Tuttavia, sono emersi alcuni dettagli che indicano come Nintendo potrebbe lanciare anche alcuni modelli con display LCD prodotti da Sharp.

Questi modelli dotati di display LCD saranno i primi ad essere lanciati sul mercato e solo in seguito arriverà la versione OLED. Purtroppo, al momento le informazioni non sono ufficialmente confermate, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.